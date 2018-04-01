Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, () Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN/İSTANBUL, () Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. (FOTOĞRAF)
01 Nisan 2018 Pazar 14:57
Ersan SAN/İSTANBUL, () Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.
(FOTOĞRAF)
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