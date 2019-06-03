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Fatih'te otomobilin İsviçreli gazeteciye çarpma anı kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL()-FATİH'te İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e (55) otomobil çarptı. O anlar kameraya yansırken yaralanan gazeteci tedavi altına alındı. İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e 30 Mayıs Perşembe günü saat...

Fatih'te otomobilin İsviçreli gazeteciye çarpma anı kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL()-FATİH'te İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e (55) otomobil çarptı. O anlar kameraya yansırken yaralanan gazeteci tedavi altına alındı.
İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e 30 Mayıs Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Çemberlitaş'ta, otomobil çarptı. Yaralanan gazeteci Kernweiss hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli gazeteciye çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Aynı gün polis merkezine gelip teslim olan sürücü hakkında adli işlem yapıldı. Gazeteciye çarpan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA 
Gazeteci Claudia Kernweiss'e otomobilin çarptığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobil gazeteciye çarpıyor. Gazeteci Kernweiss yere düşüyor.
(FOTOĞRAF)
 

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