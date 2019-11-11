Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi
Zeki GÜNAL-Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/İSTANBUL,()-FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazeleri Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi. Fatih'te...
Zeki GÜNAL-Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/İSTANBUL,()-FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazeleri Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi.
Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na getirildi. 4 metre yüksekliğindeki mezarlığa tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla indirilirken, Yetişkin kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi. Tabutlar mezarlığa indirilmeden önce toprağa kireç döküldü. Defin işleminin ardından mezarların başında dua edilirken, Oya ve Kamuran Yetişkin'in yakın arkadaşları Serpil Alkan mezarlara su döktü.
(FOTOĞRAF)
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