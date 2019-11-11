Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Semih ÇALIŞKAN -Güven USTA / İSTANBUL, () FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan ve siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin(60) kardeşlerin cenazeleri, yakın arkadaşları Serpil Alkan'a teslim edildi. Ardından cenazeler özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından Fındıkzade Albayrak Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası 4 kardeş için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı.



CENAZELERİN BAŞINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından vatandaşlar cami avlusunu boşaltırken, tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

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