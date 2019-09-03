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Fatih'te öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () FATİH'te  dün gece saatlerinde sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları...

GENEL 03.09.2019, 11:28
Fatih'te öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () FATİH'te  dün gece saatlerinde sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları cenaze aracının arkasından "Yusuf gitme " diye gözyaşı döktü. 
Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobilin önünde bekleyen Mustafa Yusuf Özbek'e(18), 3 kişi tarafından ateş açıldı. Özbek göğsünden ve bacağına isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze aracı çıkışı sırada Özbek'in yakınları "Yusuf gitme " diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Yusuf Özbek'in babasının işlettiği çay evinde çalıştığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç,  Zeytinburnu Kazlıçeşme Fatih Cami'sinde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek. 

 

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