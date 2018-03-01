Fatih'te "Mirasımız Kudüs" uluslararası karikatür sergisi açıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-FATİH'te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Sergisi" açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile aralarında Belediye başkanları ve milletvekillerinin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

İBB BAŞKANI UYSAL: HERKESİN BİR ŞEKİLDE BU MÜCADELEYE KATKI VERMESİ GEREKİYOR

Sergi açılmadan önce protokol konuşmaları yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal; "Kudüs bizim için mukaddes bir belde. Sadece bizim için değil birçok inanç grubu adına özel bir yer. Son yüzyılda yaşanan dram; Filistin, Kudüs...Maalesef şu an dünya bunu yaşıyor. Üzülüyoruz. Orada dünya bugüne kadar görmediği vahşeti yaşıyor. Tabi bununla birlikte seviniyoruz diyemesek de en azından o üzüntünün karşısında bütün dünyanın Kudüs konusunda bu kadar duyarlı olması. Bu da bizim yüreğimize en azından su serpiyor. Hepimiz biliyoruz ki, sanat eğer duyguları sanat yoluyla ifade etmekse, karikatür çizen arkadaşlarımız da bizim bu hüznümüzü, bu vahşeti kendi üsluplarıyla ifade etmesi olsa gerek. Biz bu konuyu ne kadar gündemde tutabilirsek, bunun mücadelesini o kadar iyi vermiş oluruz diye düşünüyoruz. Sanatçılarımız, sanatına bunu yansıtarak, Filistin'deki kardeşlerimiz canını ortaya koyarak... Herkesin bir şekilde bu mücadeleye katkı vermesi gerekiyor" diye konuştu.

VALİ ŞAHİN: BAZEN BİR ÇİZGİ, BİR RESİM, BİR ATOM BOMBASININ ETKİSİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ETKİ GÖSTERİR

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise yaptığı konuşmada, "Bazen bir çizgi, bir resim, bir atom bombasının etkisinden çok daha büyük bir etki gösterir. Onlar ölüme yol açarken, çizgiler veya sanat, bir parça metin vicdanların topluca uyanmasına vesile olur. Bizim için üç önemli belde var. Birisi Mekke, diğeri Medine ve Kudüs. Aslında üçüne de baktığımız zaman şöyle bir şey aklıma geliyor. Gidiyorsunuz sadece taş ve toprak görüyorsunuz. Tabii güzellik adına kafanızda oluşan ağaç, orman, yeşil ya da mavi hiç bir şey bulamıyorsunuz. Ama bir taraftan da mukaddes belde olduğu için bizim için çok önemli. Cenab-ı Hak o kadar anlam ve önem atfetmiş ki, diğer hiçbirine ihtiyaç kalmamış. Zaman zaman insanların burada huzuru kaçmıyor mu? Kaçıyor. Ama Cenab-ı Hak buraları insanlık için, inananlar için emin belde kılmışsa mutlaka tekrar emin belde olacaktır. Bize de düşen bu emin belde olma yolunda emek sarf edenlere ortak olmaktır. Onlarla birlikte aynı yolda yürüme şerefine nail olmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı. Sergide 29 ülkeden katılan sanatçıların yaptığı "Kudüs" temalı 65 karikatür yer alıyor.

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