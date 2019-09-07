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Fatih'te metruk binada yangın (1)
Alper KORKMAZ - Şahir BOZKURT - İstanbul - FATİH'te metruk bina alev alev yandı. Şehsuvarbey Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme...
GENEL 07.09.2019, 09:00
Alper KORKMAZ - Şahir BOZKURT - İstanbul - FATİH'te metruk bina alev alev yandı.
Şehsuvarbey Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunuyor.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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