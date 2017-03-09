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Fatih'te kaza: 5 yaralı

Ozan URAL / iSTANBUL,() FATİH'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza saat 03:00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi Atatürk Caddesi Unkapanı Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Aksaray istikametine doğru giden...

Fatih'te kaza: 5 yaralı

Ozan URAL / iSTANBUL,() FATİH'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza saat 03:00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi Atatürk Caddesi Unkapanı Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Aksaray istikametine doğru giden Burak Altun yönetimindeki 34 ZE 326 plakalı cipi 41 US 471 plakalı minibüs yolda sıkıştırdı. Altun'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber erdi. Kazada cipte bulunan Sevda Yılmaz, Gürkan Baba, Burak Altın, Birgün Şengül ve Dilber Gülbahar hafif yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haseki Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ÜNLÜ DAMAT ADAYI DA YARALANDI

Kazada hafif yaralanan Gürkan Baba'nın bir televizyon kanalında yayınlanan evlilik programında damat adayı olarak yarıştığı öğrenildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan yaralılar taburcu edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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