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Fatih'te kaçak alkol ve sigara operasyonu kamerada
İSTANBUL, () FATİH'te bir adrese polis ekipleri kaçak alkol ve sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Müzaffer G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Fatih...
GENEL 27.10.2019, 16:49
İSTANBUL, () FATİH'te bir adrese polis ekipleri kaçak alkol ve sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Müzaffer G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Fatih Aksaray Mahallesi Küçüklanga Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kaçak alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen polise ekipleri 16 Ekim'de Müzaffer G.'nin (33) işyerinde arama yaptı. Aramalarda 165 litre kaçak alkol, bin 460 paket kaçak sigara, 27 paket içerisi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. Müzaffer G. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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