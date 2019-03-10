Fatih'te güvenlik görevlisinin bacağından vurulması: 3 polis açığa alındı

FATİH'te bulunan eğlence mekanına sabah saatlerinde gelen 3 polis işyeri kapanmak üzere olduğu için içeri alınmayınca çıkan kavgada 1 kişi bacağından silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3'ü polis 10 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 polis memuru açığa alındı.

Olay, Fatih Küçüklanga Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanına sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eğlenmek için işyerine gelen polis memuru A.Ö., O.G. ve Ö.U. , işyerinde çalışanlar tarafından kapanmak üzere olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Bunun üzerine yaşanan tartışmada polislerle işyeri çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan polislerden birisi silahını çekerek işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y.'yi bacağından hafif bir şekilde yaraladı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyeri çalışanı M.Y. Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgaya karışan 3'ü polis toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli 3'ü polis toplam 10 kişi sorgulanmak üzere Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli polisler A.Ö., O.G. ve Ö.U. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda açığa alındı.

