Fatih'te göçmenlerin kaldığı binada yangın (1)

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-FATİH'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. binadakiler tahliye edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-FATİH'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. binadakiler tahliye edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (FOTOĞRAF)
26 Mart 2019 Salı 20:16
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-FATİH'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. binadakiler tahliye edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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