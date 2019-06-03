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Fatih'te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

Ersan SAN- Çağatay KENARLI,-Murat SOLAK, İSTANBUL, () FATİH Aksaray'da yapılan silahlı saldırıda döviz bürosu sahibi Bilal Ö, bacağından yaralandı. Otomobiline 25 el ateş edilen Bilal Öner, saldırıya tabancasıyla karşılık vererek...

Fatih'te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

Ersan SAN- Çağatay KENARLI,-Murat SOLAK, İSTANBUL, () FATİH Aksaray'da yapılan silahlı saldırıda döviz bürosu sahibi Bilal Ö, bacağından yaralandı. Otomobiline 25 el ateş edilen Bilal Öner, saldırıya tabancasıyla karşılık vererek yakındaki binaya sığındı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilal Ö' ile olayla birlikte paniğe kapılan çevredeki vatandaşların yakındaki binalara kaçması yer alıyor.

Olay, Turgut Özal Millet Caddesi'nde dün akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosu sahibi Bilal Ö, lüks  otomobiliyle cadde üzerinde bir dükkana geldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan Bilal Ö'nün  lüks aracına elindeki tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda bacağından hafif bir şekilde yaralanan Bilal Ö., tabancasıyla silahlı saldırgana karşılık vererek yakındaki bir binaya kaçtı. . Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Bilal Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih Olay Yeri ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yaptığı çalışmalarda araca 25 el ateş edildiğini,  6  isabet aldığını  belirledi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilal Öner'in saldırı sonrasında bir binaya kaçarak sığınması, silah seslerini duyarak başka vatandaşların binaya kaçması yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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