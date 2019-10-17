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Fatih'te dolandırıcılık yapan İranlı sahte polisler yakalandı

  Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()  FATİH'te kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan İran uyruklu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 2 bin 420 dolar, 225 euro, bin 300 lira ve 30 gram afyon sakızı...

GENEL 17.10.2019, 11:12
Fatih'te dolandırıcılık yapan İranlı sahte polisler yakalandı

 

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()  FATİH'te kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan İran uyruklu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 2 bin 420 dolar, 225 euro, bin 300 lira ve 30 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz ile 27 Eylül tarihleri arasında kendilerini polis olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan 4 kişiyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler ‘Nitelikli dolandırıcılık’ yaptıklarını belirledikleri İran uyruklu Ali J.(46), Muhammad C.(30), Serdar C.(24) ve Ahmad B.(30)’yi Şehzadebaşı Caddesi’nde bir otomobilde görerek kovalamaya başladı. Şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelileri kısa bir süre yakaladı. Ekipler gözaltına aldığı Ali J., Muhammad C., Serdar C. ve Ahmad B.’nin üst aramalarında toplam 2 bin 420 dolar, 225 euro, bin 300 lira ve 30 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan İran uyruklu 4 kişi Fatih Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Eylül’de sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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