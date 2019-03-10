Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum olsun istiyorum
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum...
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama
Soylu: Tehlike büyük. 2014'teki seçim değil bu seçim
Soylu: Tehlike büyük

Fatih'te bir polis iş yeri güvenlik görevlisini bacağından vurdu

  Murat SOLAK/İSTANBUL,() Fatih'te bir iş yerine gelen polis, tartıştığı iş yeri güvenlik görevlisini silahla bacağından vurdu. Olay, saat 05.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'ta bulunan bir eğlence kulübünde meydana...

Fatih'te bir polis iş yeri güvenlik görevlisini bacağından vurdu

 

Murat SOLAK/İSTANBUL,()
Fatih'te bir iş yerine gelen polis, tartıştığı iş yeri güvenlik görevlisini silahla bacağından vurdu.
Olay, saat 05.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'ta bulunan bir eğlence kulübünde meydana geldi. İddiaya göre eğlence kulübüne gelen sivil üç polis, iş yerini yeni kapatan görevli Mahmut Ç'den, eğlence kulübünü açmasını istedi. O sırada Mahmut Ç. de iş yerini yeni kapattığını, tekrar açamayacağını söyledi. Bunun üzerine polislerle güvenlik görevlisi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında polislerden biri silahını çekerek Mahmut Ç.'yi bacağından vurup yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Mahmut Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Olaya karışan üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAFLI) 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328