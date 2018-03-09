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Fatih'te ateşe verdiği evde 2 kişiyi rehin alan kişi yaralı yakalandı(2)

Ersan SAN/İSTANBUL,()-FATİH'te ateşe verdiği evde 2 kişiyi rehin alan silahlı 1 kişi yaralı olarak yakalandı. Rehineler kurtarıldı. Olay, Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Piliç Yokuşu Çıkmazı Sokak üzerindeki evde saat 18.15 sıralarında...

Fatih'te ateşe verdiği evde 2 kişiyi rehin alan kişi yaralı yakalandı(2)

Ersan SAN/İSTANBUL,()-FATİH'te ateşe verdiği evde 2 kişiyi rehin alan silahlı 1 kişi yaralı olarak yakalandı. Rehineler kurtarıldı.
Olay, Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Piliç Yokuşu Çıkmazı Sokak üzerindeki evde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşlarındaki adı öğrenilemeyen amatör sporcu, 2 arkadaşını bir odaya kapatarak kaldıkları evi ateşe verdi. Evden çığlık sesleri ve dumanları gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken şüpheli, itfaiye erleri ve polislere silah gösterdi. Bunun üzerine Özel harekat polisleri çağrıldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Özel harekat polisleri, rehineleri kurtarırken şüpheli de polislere direnirken yaralandı. Şüpheli, polis nezaretinde ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki rehine de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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