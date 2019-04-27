Farklı milletlerden 41 kadın, kız çocukları için türkü söyledi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar' projesi için bir araya gelen ve farklı milletlerden 41 kadının oluşturduğu TEV Dünya Kadınlar Korosu, kız çocukları yararına konser verdi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda, düzenlenen konserde, Antalya'ya yerleşmiş olan ve farklı milletlere mensup 41 kadının yer aldığı TEV Dünya Kadınlar Korosu, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü yönetiminde sahneye çıktı. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan koro üyeleri ilk olarak 'Zeybek' oynadı. TEV'in burs sağladığı öğrencilerinin mini konserinden sonra ise Sümer Ezgü yönetimindeki Dünya Kadınlar Korosu, 'Bebeğin Beşiği Çamdan' türküsü ile konserine başladı. 'Kalenin Bedenleri', 'Şeker Almaya Geldim', 'Havada Bulut Yok', 'Yar Saçların Lüle Lüle' gibi çok bilinen türküleri seslendiren koro, dakikalarca ayakta alkışlandı.

TEV Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal, yaptığı konuşmada, geçen yıl Sümer Ezgü ile kız öğrenciler için projeye imza attıklarını söyledi. Bu projenin daha büyük kitlelerde farkındalık yaratmasını amaçladıklarını, bu nedenle TEV Dünya Kadın Korusu'nu kurduklarını belirten Kartal, "Bu yıl bu projeyi geliştirmek adına uluslararası bir koro oluşturmak üzere çalışma yürüttük. 6 ay önce Antalya'daki büyükelçilik, başkonsolosluk, konsolosluk ve fahri konsolosluklarla iletişime geçerek, koromuzu oluşturduk. Farklı milletlerden 41 kadın, Sümer Ezgü hocamızın desteği, özverisi ve emeğiyle Türk kültürünü, türkülerimizi öğrenmeye başladı. Diğer taraftan bizim ana halk dansımız olan Zeybek oyununu da öğrendiler. Aslında bir ortak kültür oluşturmuş olduk" dedi.

DÜNAYAYA BARIŞ MESAJI

Sümer Ezgü ise bu tür projelerde yer almaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. TEV yöneticilerinin 'Kız çocuklarının okuması için bir proje yapmak istiyoruz, bize yardımcı olur musunuz' diye kendilerine geldiğini belirten Ezgü, "Biz de bir koro, halk oyunları ekibi oluşturduk. Onların burslu öğrencilerinden de bir ekip oluşturduk. Geçen sene unutulmaz bir konser verdik. Bu sene biraz daha gelişti, uluslararası bir koro kuruldu. Burada Guatemala, Japonya, Finlandiya, Lübnan, Azerbaycan, Almanya, Polonya, İsveç gibi pek çok milletten kadınlarımız var. Böylesine güzel, renkli bir koro. Bu koro, bir barış korosu aslında. Dünyaya, kadınlarımızın verdiği bir barış mesajı bu. Birlikte yaşamak çok güzel ve eğitim çok değerli. Eğitim arttıkça yaşam daha güzel olacak, kötülükler kalmayacak ortada. Biz bunu sanat yoluyla yapıyoruz burada" dedi.

'KIZ ÇOCUKLARI OKURSA, ANNELER GELİŞİR'

Dünya Kadınlar Korosu projesi sayesinde 100 öğrenciye burs verileceğini de hatırlatan Sümer Ezgü, "Elimden geldiğince Sümer Ezgü Akademisi'nin her ferdiyle bu projeye destek verdik. Tek amacımız kız çocuklarının okuması oldu. Bu koro aynı zamanda barış korosu. Üretimin artması geleceğimizin daha güzel olması için ülkemiz nüfusunun yarısına sahip olan kız çocuklarının okuması gerekli. Kız çocukları okursa anneler gelişir, anneler gelişirse yeni nesiller daha iyi eğitimli olur" diye konuştu.

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