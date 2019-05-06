Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha...
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...

Farkındalık için basket maçı 

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu'na üye kadınlar, engelsiz yaşama ve toplumsal cinsiyetçiliğe dikkat çekmek için engellilerle karma basketbol maçı yaptı. Daha önce 'Egzoz...

Farkındalık için basket maçı 

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu'na üye kadınlar, engelsiz yaşama ve toplumsal cinsiyetçiliğe dikkat çekmek için engellilerle karma basketbol maçı yaptı.
Daha önce 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' mesajını verip, bisiklet turu yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu'na üye kadınlar, bu kez de engelsiz yaşama ve toplumsal cinsiyetçiliğe dikkat çekmek için engellilerle karma basketbol maçı yaptı. Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne üye engelliler ile İskele Yatılı Bölge Okulu Spor Salonu'nda maç yapıldı. Dostluk içinde geçen maçla ilgili bilgi veren YYÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu Koordinatörü Kübra Demir, daha önce kadınların yaşamın her alanında var olduğuna dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirdiklerini, bu kez de engelsiz yaşama dikkat çekmek için engellilerle basket maçı yaptıklarını söyledi. Demir, "Biz toplum gönüllüsü gençler olarak sorunları tespit edip, çözüm için gençliğin gücünü enerjiye çeviririz. Sokaklara çıkarak halkın görüşlerini dinliyoruz ve dezavantajlı gruplar için her kapıyı çalarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu sefer Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ndeki bedensel engelli bireylerin yanındaydık. Amacımız onların sosyal hayat entegrasyonlarını sağlayarak, onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmek ve diğer vatandaşlara onlara yönelik duyarlılık kazandırıp, farkındalık yaratmaya çalışmaktı. 'Farkındalık için sahadayız' sloganıyla onlarla birlikte dostluk maçı yaptık" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328