Farkındalık Günü'nde okulun geçit görevlisi isyan etti

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- TÜRKİYE'nin 81 ilinde, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla eş zamanlı olarak düzenlenen farkındalık eylemi, Denizli'de de yapıldı. Denizli protokolünün de katıldığı etkinlikte, polis ve öğrenciler, broşür dağıtıp sürücüleri uyardı. 100. Yıl Ortaokulu'nun gönüllü okul geçidi görevlisi Zehra Akkurt, sürücülerin yaya geçidinde kırmızı ışık ihlalleri yaptığı ve üzerlerine araç sürdüğünü öne sürdü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi, Lise Caddesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu'nun önünde etkinlik düzenlendi. Polis ekipleri, caddede stant açarak broşürler dağıttı. Yaya geçidinde durdurulan sürücülere ise 2019'un 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiği anlatıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan eyleme, Denizli Valisi Hasan Karahan'da katıldı. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'den bilgi alan Vali Karahan, yanındaki öğrencilerle birlikte sürücülere yaya geçidinde yayalara yol verilmesi uyarısında bulundu. Daha sonra caddedeki trafik akışı polis ekiplerince durduruldu. Yaklaşık 100 ortaokul öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte, yaya geçidinden yolun karşısına geçirilerek sürücülere trafikte yaya önceliği konusunda sürücülere mesaj verildi.

'ARAÇLARINI ÜZERİMİZE SÜRENLER BİLE VAR'

100. Yıl Ortaokulu'nda 1,5 yıldır gönüllü okul geçidi görevlisi olan Zehra Akkurt, sabahları okula giden öğrencilerin yolun karşısına geçmesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Otomobilleri durdurma ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazma yetkisinin olduğunu ifade eden Akkurt, "Yaya geçidinde maalesef sürücüler durmuyor. Duyarlı sürücülerimiz yok. 'Sen kimsin, ceza yazamazsın, bizi durduramazsın' gibi şeyler söylüyorlar. Ancak ceza kendilerine ulaştığında anlıyorlar. Okulumuzda sadece ben görev yapıyorum. Bu konuda diğer velilerimizden yardım bekliyoruz. En çok yaşadığımız zorluklardan birisi de sürücülerin kırmızı ışıkta geçmeleri. Beklemiyorlar, durmak nedir bilmiyorlar. Biz uyarmaya çalışıyoruz, araçlarını üzerimize sürenler bile oluyor. Çocuklarımızın hayatı gerçekten tehlikede" dedi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ise toplum için yararlı bir etkinlik yapıldığını belirterek, "Trafikteki zihniyet değişimi çok önemli. Yaya öncelikli bir trafik akışının olması gerekiyor. Umarım bundan sonraki süreçte, caddeler sokaklar ve yollar daha huzurlu olur" diye konuştu.



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