Farelerin kemirdiği Suriyeli aile, eski elbise yakarak ısınmış

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp İzmir'e gelen ve olumsuz koşullarda yaşadıkları için gece uykularında farelerin saldırısına uğraşan Suriyeli Elmas Kundar ile 6 aylık bebeği Eyüp Ahmet'i AK Partili yöneticiler evlerinde ziyaret etti. 6 çocuklu Kundar ailesi, odun ve kömür olmadığı için sobada kendilerine bağışlanan eski kıyafetleri yakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Basmane Semti'nde yıkık- dökük evin içinde son derece derece sağlıksız koşullarda yaşadıkları için fareler tarafından ısırılan Suriyeli Suriyeli Elmas Kundar ile 6 aylık bebeği Eyüp Ahmet'in dramını gündeme getirmişti. AK Parti Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım ve meclis üyeleri aileyi evlerinde ziyaret etti. 6 çocuklu, 8 kişinin oturduğu rutubetli ve fareli evi gören partililer bunun 'yüzyılın ayıbı' olduğu söyledi. Odun ve kömür olmadığı için sobada kendilerine bağışlanan eski kıyafetleri yakarak ısınmak zorunda kalan aile, sağlık hizmeti alamadığını, bebeğin nüfus kaydı olmadığından süt yardımından yararlanamadıklarını vurguladı.

Kulağının içi fare tarafından ısırılan altı aylık bebeği kucağına alarak seven Yıldırım, sorunu kaymakamlık ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne aktaracağını belirterek ilçe belediyesinin ilaçlama ve barınma konularında destek vermesi gerektiğini vurguladı. Yıldırım, "Sokakların çöp, pislik içinde içinde olması yüzyılın ayıbı. Bu çağda kentin göbeğinde bu insanlık dramlarının yaşanması kabul edilecek bir durum değil" dedi.



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