Farelerin kemirdiği Suriyeli aile, eski elbise yakarak ısınmış (2)

AYDA 800 LİRA YARDIM ALACAKLAR

Halk Sağlığı ekipleri bugün 8 nüfuslu Suriyeli Kundar Ailesi'ni ziyaret ederek sağlık taramasından geçirdi. Konak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı görevlileri de aileyi ziyaret ederek gerekli maddi desteğin sağlanacağı açıkladı.

Ailenin Göç İdaresi'nden çıkarılacak yeni kimlik kartlarının ardından 800 TL her ay devlet yardımı ve her türlü sağlık hizmeti ile yakacak ve gıda yardımından faydalanacakları bildirildi. Bu destek zor koşullarda yaşamını sürdüren ailenin yüzünü güldürdü.

Bölgede farelerin çoğalma nedeninin ise sokaklarda ilaçlama yapılmamasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Mustafa OĞUZ/İZMİR, () -

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