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Fanatik damat, düğünden çıkıp maç izlemeye gitti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Şuheda Kocakır ile hayatını birleştiren Ahmet Kocakır (24), düğünün hemen ardından arkadaşlarıyla birlikte fanatik taraftarı olduğu amatör lig takımlarından Göbel Gençlikspor maçını izlemek için...

Fanatik damat, düğünden çıkıp maç izlemeye gitti
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Şuheda Kocakır ile hayatını birleştiren Ahmet Kocakır (24), düğünün hemen ardından arkadaşlarıyla birlikte fanatik taraftarı olduğu amatör lig takımlarından Göbel Gençlikspor maçını izlemek için stada gitti.
Tavşanlı ilçesinde oturan Ahmet Kocakır'ın düğünü ile fanatik taraftarı olduğu 2'nci Amatör Ligi takımlarından Göbel Gençlikspor’un Balıköy Gençyurdu ile yapacağı maç, aynı saate denk geldi. Kocakır, maç için Göbel köyündeki düğün saatini öğleye aldı. Damat Kocakır, Şuheda Kocakır ile hayatını birleştirdiği düğünün hemen ardından takımını desteklemek için stada gitti. Damatlığını bile çıkarmayan Kocakır, Karakova semt sahasındaki tribünde yerini alarak takımını destekledi. Damat Kocakır, "Bu mutlu günümde takımımızı desteklemeye geldim. Benim için bu maç çok önemliydi ve takımımızı yalnız bırakamazdım" dedi.
Fanatik damat Kocakır ve arkadaşlarının izlediği, liderliği oynayan iki takımın maçı 1-1 berabere sona erdi.

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