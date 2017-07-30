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Fanatik çift, nikahlarına Beşiktaş forması ile katıldı

ADANA, () - ADANA'da evlendirme dairesine Beşiktaş forması ile giden Ümmühan Malak ve Ercan Özdemir'in nikahını merkez Sarıçam İlçe Belediye Başkanı Bilal Uludağ kıydı. Spor Toto Süper Lig'inde bu sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın...

Fanatik çift, nikahlarına Beşiktaş forması ile katıldı

ADANA, () - ADANA'da evlendirme dairesine Beşiktaş forması ile giden Ümmühan Malak ve Ercan Özdemir'in nikahını merkez Sarıçam İlçe Belediye Başkanı Bilal Uludağ kıydı.
Spor Toto Süper Lig'inde bu sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın fanatik taraftarı olan çift, nikahlarına da, tuttukları takımın forması ile katıldı. Sarıçam Belediyesi nikah salonunda kıyılan nikahta, fanatik çifti formalarıyla gören davetliler şaşırdı. Nikahı kıymak için gelen Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise genç çiftleri Beşiktaş formasıyla görünce "İlk kez böyle bir nikah kıyacağım. Gerçekten ilginç bir düşünce olmuş. Ömür boyu mutluluk için imza atacaksınız. Sizleri kutluyorum" dedi.
Ümmühan Malak ve Ercan Özdemir, fanatik bir Beşiktaşlı olduklarını söyledi. Ercan Özdemir, "Nikahımızın sıra dışı ve farklı olsun istedik. Bu yıl şampiyon olan Beşiktaş'ımızın formasıyla ömür boyu mutluluk için imzalarımızı attık. Başkanımız Bilal Uludağ'a bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak, nikahımızı kıydığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Beşiktaş formalı nikahımız bizim uğurumuz olsun istedik. Bizler içinde unutulmaz bir gün ve anı olarak kalacak" dedi.
Genç çifte, nikahın ardından hediye veren Başkan Uludağ, Beşiktaşlı çift  ve aileleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.  

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