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Fakıbaba, partilileriyle bayramlaştı

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim bölgesi Şanlıurfa'da Ak Parti teşkilatının bayramlaşma programına katıldı. Kurban Bayramını memleketi Şanlıurfa’da geçiren Bakan Ahmet Eşref...

Fakıbaba, partilileriyle bayramlaştı

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim bölgesi Şanlıurfa'da Ak Parti teşkilatının bayramlaşma programına katıldı.
Kurban Bayramını memleketi Şanlıurfa’da geçiren Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Ak Parti İl Teşkilatı tarafından bir lokantada düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, İbrahim Halil Yıldız ile belediye başkanlarının da hazır bulunduğu bayramlaşma programında Fakıbaba, uzun kuyruk oluşturan partililerle 2 saat boyunca tokalaştı. Bayramlaşma programı sırasında görevliler de izdiham yaşanmaması için zaman zaman anons yaparak kalabalığı uyardı.
Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Bakan Fakıbaba, konuşmasında ise herkesin bayramını kutlayarak, "Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı, Ak Parti’nin, Türk insanının başarısı olacak. Sizler büyük insanlarsınız ve bana çok emeğiniz var, hakkınızı helal edin. Bu kardeşiniz de sizin için canını ortaya koymuştur. Size, Türkiye'ye canım feda olsun" dedi.

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