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Fahri trafik müfettişleri alkollü araç kullanırken yakalanmış

MANİSA'da, Fahri Trafik Müfettişleri Toplantısı'nda ilginç detaylar ortaya çıktı. 311 fahri trafik müfettişinden 72'sinin çeşitli nedenlerden dolayı müfettişlikten çıkarıldığı, bazılarının alkollü araç kullanırken yakalandığı,...

Fahri trafik müfettişleri alkollü araç kullanırken yakalanmış
MANİSA'da, Fahri Trafik Müfettişleri Toplantısı'nda ilginç detaylar ortaya çıktı. 311 fahri trafik müfettişinden 72'sinin çeşitli nedenlerden dolayı müfettişlikten çıkarıldığı, bazılarının alkollü araç kullanırken yakalandığı, aralarında görevi kötüye kullanın da olduğu belirtildi.
Manisa'da 2018 yılı 1'inci Fahri Trafik Müfettişleri Toplantısı, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Trafik polisi ile fahri trafik müfettişi ilişkilerinin güçlendirilmesi, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, istek ve önerilerinin alınması için yapılan toplantıda, mevcut yasa ve yönetmeliklerde fahri trafik müfettişlerini ilgilendiren konularda yapılan değişiklikler anlatıldı.
Fahri trafik müfettişlerine uyarılarda bulunan trafik polisi Menekşe Keçirsiz, il merkezinde 311 fahri trafik müfettişinin görev yaptığını, ancak bunlardan 72'sinin belgelerinin iptal edildiğini söyledi. Keçirsiz, "Bazı fahri trafik müfettişlerimiz alkollü araç kullandılar. OHAL kapsamında fahri müfettişliği iptal edilenler var. Görevi kötüye kullanma var. Şu an mevcut 239 fahri müfettişimiz var. Ama bunların bir kısmı toplantıya katılmamışlar. Manisa merkezde 1164 fahri müfettişi olması gerekiyor. Çünkü araç yoğunluğunu fazla, fahri trafik müfettişi sayısı az. Sayımız az olunca caydırıcılık, denetlendikleri hissi azalıyor" dedi.
Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezaların trafik polisi tarafından kayda alınmadığıyla ilgili yakınmalar olduğuna değinen Keçirsiz, "Biz bununla ilgili gerekli tebligatı tekrar tekrar yaptık. Trafik polisleri sizin yazdığınız cezaları mutlaka dikkate alacaklar. Bunlar 7 iş günü içerisinde de cezaya çevriliyor. Bunun için özellikle gününün geçirilmemesine dikkat edelim. Süreye dikkat edersek yazdığınız cezalar boşa gitmez" diye konuştu.

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