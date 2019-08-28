Fahrettin Altun'dan DHA'ya açıklama: 10 bin basın mensubunun kartları teslim edildi

ANKARA,() - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'ya özel açıklamalarda bulunarak Basın Kartı Yönetmeliği ve Komisyonu hakkındaki iddialara yanıt verdi. Altun, bugüne kadar yaklaşık 10 bin basın mensubuna yeni basın kartlarının dağıtıldığını belirterek, "Başkanlığımız bünyesindeki Basın Kartı Birimi, yenileme, kayıp, yıpranma, mesleğe geri dönme ya da kart bilgilerinde değişiklik gibi farklı kategorilerdeki diğer başvuruların değerlendirmelerinin de yakın bir zamanda tamamlanması için gayretli bir çalışma içerisindedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın Kartı Yönetmeliği ve Komisyonu hakkındaki iddialara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Altun, İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde kritik bir fonksiyon üstlendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koyduğu yeni vizyon içinde kritik bir fonksiyon üstlenen İletişim Başkanlığı, ana faaliyetlerinden birini de medya alanında yürütmektedir. Bu çerçevede basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek de İletişim Başkanlığı'nın başlıca görevleri arasında bulunmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılının Aralık ayında Basın Kartı Yönetmeliği'nde, kurumsal revizyonların dışında basın kartının itibarını ve saygınlığını koruyacak şekilde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Ardından uluslararası örnekler de değerlendirilerek hazırlanan yeni basın kartlarının tasarım ve basım süreçlerinin hazırlıkları tamamlamış, medya mensuplarından yenileme başvuruları alınmış ve işlemlere başlanmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin basın mensubunun kartları kendilerine teslim edilmiştir" diye konuştu.

"YENİ BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ, İLK GÜNLERDEN İTİBAREN STATÜKOCU YORUMLARA MARUZ KALMIŞTIR"

Altun, yeni yönetmeliğin 'Basın Kartı Komisyonunun Oluşumu, Çalışma ve Karar Alma Usulleri' çerçevesinde oluşturulan Basın Kartı Komisyonu'nun ilk toplantısını Temmuz ayında yaptığını hatırlatarak, 671 başvurunun tamamının onaylandığını ve basılan kartlar sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti. Komisyonun bir sonraki toplantısının Eylül ayı içinde gerçekleştirilmesinin planladığını vurgulayan Altun, yeni basın kartlarına ilişkin iddialara yanıt vererek, şöyle devam etti; "Başkanlığımız bünyesindeki Basın Kartı Birimi, yenileme, kayıp, yıpranma, mesleğe geri dönme ya da kart bilgilerinde değişiklik gibi farklı kategorilerdeki diğer başvuruların değerlendirmelerinin de yakın bir zamanda tamamlanması için gayretli bir çalışma içerisindedir. Basın kartlarının yenilenmesi sürecinde hiçbir basın mensubunun mesleki faaliyetlerinde sıkıntı yaşamaması için her türlü kolaylık ve çözüm Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır. Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, ilk günlerden itibaren statükocu yorumlara maruz kalmıştır. Bununla birlikte “bazı basın mensuplarının basın kartlarının bilinçli olarak bekletildiğini, amacın da gazetecileri yıpratmak olduğunu iddia etmek, bilgi kirliliğinden beslenen çevreler dışında kimseye fayda getirmeyecek bir karalama operasyonunun ürünüdür. İlk basın kartı, sürekli basın kartı ya da çeşitli sebeplerle yenileme başvurularının tarih sıralamasına göre değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda bu yorumların art niyetli olduğu açıktır."

Açıklamasında basın kartı başvuruları için yapılacak işlemlerin, başvuru değerlendirme süreçleri ve kriterlerinin açık olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Tüm süreç Basın Kartı Yönetmeliği bağlamında yürütülmüştür ve yürütülmektedir. Varsayımlar, çelişkiler, muğlak cümleler, asılsız ve delilsiz iddialarla gündemi meşgul etmek politik mühendisliktir, art niyetli çabalardır" ifadelerini kullandı.

"RENK SEÇİMİ ÜZERİNDEN POLEMİK MALZEMESİ HALİNE GETİRME ÇABASI İSE GÜLÜNÇ VE ACIKLIDIR"

Yeni basın kartı tasarımında renk seçimi üzerine eleştirilere de yanıt veren Altun, şunları kaydetti, "Yeni basın kartı tasarımını renk seçimi üzerinden polemik malzemesi haline getirme çabası ise gülünç ve acıklıdır. Tasarım ve karar aşamasında uluslararası örnekler işin uzmanlarınca incelenmiş, titiz bir tasarım değerlendirme sürecinin ardından, katılımcı bir anlayışla nihai tasarıma karar verilmiştir. Yeni Basın Kartı Yönetmeliği internet ortamında herkesin erişimine açık şekilde bulunmaktadır. Düzenlemelere ilişkin soruların yapıcı ve faydalı bir diyalog formuna kavuşması, bilgi kirliliğinden, algı operasyonlarına hizmet eden saldırganlıktan ve kalıplaşmış ifadelerden arınması sadece kurumlarımız için değil, vatandaşlarımız için de talebimizdir."

"YENİ REFORMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Altun, reformların önünü açmaya devam edeceklerini belirterek, "Basın mensuplarımızın ve basın kartının itibarını korumak İletişim Başkanlığımızın sorumluluğundadır. Çalışma şartlarının iyileştirilmesinden mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına kadar geniş bir yelpazede medya mensuplarımızın destekçisi olmayı sürdüreceğiz. İletişim Başkanlığı olarak bütün görev alanlarımızda olduğu gibi medya alanına ilişkin faaliyetlerimizde de reformcu bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Reformları hedef aldırtmayacağız, yeni reformların önünü açacağız" diye konuştu.