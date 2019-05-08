Fadıl Akgündüz'ün yargılandığı davada şikayetçiler dinlendi

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'daki 'Caprice Gold' ile 'Maldivler'deki Caprice Maldivler' adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddia edilen iş adamı Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da yargılandığı davada 30 şikayetçi dinlendi. Şikayetçiler, mağduriyetlerinin giderilmediğini, dini duygularının istismar edildiğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen bir müşteki de, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'e dönerek, "Sen rahatça geziyorsun. Bu nasıl adalet ya! Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bağırdı.

18. DURUŞMA YAPILDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18. duruşmada tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut hazır bulundu. 30 şikayetçi de duruşmada ifade verdi.

"DİNİ DUYGULARIMIZIN SÖMÜRÜLMESİ NETİCESİDE BU ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Müşteki Yunus Keskin, "Caprice Gold'dan 2 tane devre mülk aldım. 75 bin TL ödedim. Tapular verildi. 7 bin -8 bin kira bedeli aldım. Başkaca ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim. Mağduriyetim giderilmedi. Katılma talebim vardır" dedi. Müşteki Rahmi Özaydın da 2012-2014 yıllarında Caprice Gold'dan 3 adet devre mülk aldığını ve 400 bin TL ödediğini belirterek, "Zararım giderilmedi. Tapumu aldım. Dini duygularımızın sömürülmesi neticesinde bu alışverişi gerçekleştirdik. " diye konuştu.

"SEN RAHAT GEZİYORSUN, BU NASIL ADALET YA!"

Müşteki Semiha Şimşek de eşinin 2 yıl önce vefat ettiğini, 2 çocuğu olduğunu ve sağlık sorunu nedeniyle çalışamadığını belirterek, "2012 yılında 3 tane devre mülk almıştık. 110 bin TL para ödedik. 15 bin TL kira bedeli aldık. Tapuları aldık. Başkaca ödeme yapılmadı. Çok mağdurum. Çocuklarıma bakacak durumda değilim.Sanığın tutuklanmasını talep ederim" dedi. Şikayetçi Şimşek daha sonra tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'e dönerek, "Sen rahatça geziyorsun. Bu nasıl adalet ya!. Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bağırdı.

"BU KADAR İNSANIN HAKKINI NASIL ÖDEYECEK"

Müşteki Mustafa Köse de Caprice Gold'dan 2013 yılında 36 bin TL değerinde bir adet devre mülk aldığını ve zararının giderilmediğini belirtti. Şikayetçi olduğunu söyleyen Köse, Fadıl Akgündüz'e bakarak "Bu kadar insanın hakkını nasıl ödeyecek" diye sordu. Diğer bir müşteki Abdullah Fidan da 2 adet devre mülk aldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. .

Müşteki Recep Türker de Caprice Gold'dan 2012 yılında 22-23 tane devre mülk aldım. Toplamda 1 milyon Euro para ve değerinde mal verdim. Tapular aldım. 200 bin civarında kira bedeli aldım. Geri kalan kısmı ise ödenmedi Kendisi dini duygularımızı istismar etmiştir. Resulullah soyundan geldiğini söylemiştir. Biz de buna güvenerek hareket ettik. Dolandırılacağımız aklımıza gelmezdi. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

DİĞER MÜŞTEKİLER DE SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Söz alan diğer şikayetçiler de mağduriyetlerinin giderilmediğini, dini duygularının istismar edildiğini, şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedikleri Fadıl Akgündüz ve diğer sanıkların tutuklanmasını talep etti.

"SANIK SAHTE ADRES BİLDİRMİŞTİR"

Müştekilerin avukatı Yaşar Metehanoğlu da yaptığı araştırmada 28 bin 130 müşteki olduğunu belirterek, "Ticaret sicil müdürlüğüne sanık, sahte adres bildirmiştir. Yapmış olduğu projenin bir kısmı kamu arazisine tecavüz etmektedir" diyerek iddialarına ilişkin belgelerini de mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, diğer müştekilerin dinlenmesine ve bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 33 sayfalık iddianamede aralarında Fadıl Akgündüz'ün de bulunduğu 4 "şüpheli" ile 349 "müşteki" yer alıyor. İddianamede devre mülk bedellerinin alınmasına rağmen şirket yönetimi tarafından taahhütlerinin yerine getirilmediği, bu şekilde dolandırıcılık yapıldığına dair iddialar üzerine şirket ortakları Avniye Obut ve İbrahim Obut, şirket müdürü Mehmet Salih Obut ve söz konusu şirketi idare ettiği anlaşılan Mehmet Fadıl Akgündüz hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. İddanamede, Capricegold Bayrampaşa Projesi'ne ilişkin ön ödemeli devre mülk ve Capricegold Maldivler Projesi'ne ilişkin ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde mağdurlardan devre mülk ve devre tatil bedellerinin alınmasına rağmen bu şahıslara sözleşmede yazılı yükümlülüklerin yerine getirilmediği, soruşturma kapsamında elde edilen delillerden söz konusu şirket yetkililerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinde dolandırma kastıyla hareket ettikleri öne sürülüyor. Her iki projeyle de yüzlerce kişinin mağdur edildiği iddia ediliyor. Sanıkların, müştekilere yönelik eyleminin "Nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında kaldığı belirtilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.