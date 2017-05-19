Facebook'ta Atatürk'e hakarete tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde mermerci 43 yaşındaki Ekrem Çaylı, sosyal medya hesabı Facebook'tan Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çaylı tutuklandı.
Kocabaş Mahallesi'nde mermer tamirciliği yapan Ekrem Çaylı, Facebook'taki hesabından Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içeren paylaşımda bulundu. Ekrem Çaylı'nın paylaşımı üzerine tepkiler yağdı. Olayla ilgili paylaşımı gören Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlatarak, Çaylı'yı dün gözaltına aldı. İfadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ekrem Çaylı tutuklandı.
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