Facebook İstasyonu'nun ikincisi Denizli'de kurulacak

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak'ta açılan Facebook İstasyon'un ikincisi Denizli'de kurulacak. Anadolu'da ilk olma özelliği taşıyan istasyonun protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) düzenlenen, protokol imza törenine Habitat Başkanı Sezai Hazır, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar ve komite üyeleri katıldı.

Protokol töreninde konuşan Habitat Başkanı Sezai Hazır, Denizli'de oluşturulacak Facebook istasyonunun, İstanbul'dakinin bölgesel bir ayağı niteliğinde olduğunu söyledi. Hazır, istasyonun işletmeler ve bireylerin bilgi teknoloji uzmanlığını, kişisel gelişimlerini geliştirerek bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracağını aktardı. Hazır, projenin her kesim ve yaştan insana çok şey katacağını ifade eden Hazır, "Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleriyle birlikte bulut bilişim, internet güvenliği, sosyal medyanın doğru kullanımı konularındaki farkındalığın artırılmasının yanı sıra gençlere yönelik çevrimiçi emniyet konusundaki farkındalığı da artıracak eğitimlerle, gençlerin sosyal medya araçlarındaki güvenlik kurallarını öğrenmeleri ve online ortamda kişisel bilgi güvenliklerini en doğru şekilde sağlamaları mümkün kılınacak. Gençlere bilgisayar ve temel bilgisayar programlarını kullanma becerilerinin kazandırılmasının yanında çocuklara kodlama, programlama, yazılım temel becerisi ile algoritmik düşünme yetisinin kazandırılması da sağlanacak. Öğrencilerin yazılıma ilgisinin artırılması, gençler için kalıcı öğrenmeyi sağlayan eğitim çalışmalarının yapılması, girişimcilere yönelik kapasite geliştirici eğitim ve programlarla girişimcilere yönelik ilham buluşmaları etkinlikleri gerçekleştirilecek" dedi.

'FACEBOOK İSTASYONU'NUN ANA ODAKLARI; EĞİTİM, GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAM '

DTO Başkanı Erdoğan, KOBİ'ler ile yeni girişimcileri hızla dijital ortamla tanıştırmak, çocuklar ile gençlerin modern teknolojiyle bağının güvenilir ve sağlam olmasını sağlamak amacıyla attıkları adımın son derece önemli olduğunu belirtti. Facebook İstasyonu'nun eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana odak alanda çalışacağını da anlatan Erdoğan, istasyon sayesinde, girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı. Dijital araçları kullanabilen, girişimcilikle ilgili çeşitli eğitimler alan ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlayanların girişimlerinin küresel ölçekte rekabet edebilecek kapasiteye erişmelerini hedeflediklerini de belirten Başkan Erdoğan, "Kapasitesini geliştirecek girişimlerimizle, girişimcilik ekosistemimizin de büyümesini ve güçlenmesini amaçlıyoruz. Bireyler ile işletmelerin, finansal okuryazarlık eğitimleri aracılığıyla, kişisel mali yönetimlerini doğru yapabilmeleri ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesine katkı sağlanması da amaçlarımız arasında. Bu sayede ayrıca, gençler için sağlıklı bir finansal gelecek inşa edilmesini de destekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.