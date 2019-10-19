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Fabrikanın kimyasal atıkları, balıkların ölümüne neden oldu (2)
FABRİKANIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, balıkların ölümüne...
GENEL 19.10.2019, 14:59
FABRİKANIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, balıkların ölümüne neden olan kimyasal atığı dereye boşaltan fabrikayı tespit etmek için araştırma yapıyor.
Cenüp Deresi, hem Gürsü, hem de Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınından geçiyor.
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