Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Tugay Engin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.