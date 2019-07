Fabrikadaki arıza nedeniyle çevre dumanla kaplandı

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/ KALKANDERE (Rize), ()- RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, Çaykur çay fabrikasında baca filtresindeki arıza nedeniyle çıkan yoğun duman, çevredekilere zor anlar yaşattı. Fabrikanın kazan işletmesini yapan şirket yetkilileri, bacadaki filitrasyon sistemini yenileyip, arızayı çözdü.

Kalkandere ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde Çaykur çay fabrikasında oluşan arıza nedeniyle bacadan çevreye yoğun duman yayıldı. Duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşarken, o anlar bir kişinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Harekete geçen kazan işletmesini yapan şirket yetkilileri, bacadaki filitrasyon sistemini yenileyerek arızayı çözdü.

Fabrika bacasından çıkan yoğun dumanın çevreye yayıldığını anlatan yöre sakinlerinden Rakibe Tosun, "Simsiyah bir duman çıkıyor, her tarafa yayılıyor. Çaylıklarımız, bahçelerimiz toz içinde kaldı. Ama şimdi düzeldi" dedi.

Erkan Özkan de "Yoğun duman hava kirliliği oluşturdu. Şimdi sorun düzeltildi, umarız baca bir daha arıza vermez" diye konuştu.

'FABRİKA ÇEVREYE DUYARLI OLARAK ÇALIŞIYOR'

Fabrikanın kazan sistemini işleten firma sahibi İbrahim Akkuş ise Kalkandere'deki fabrikada filitrasyon ve duman sorunu yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz hemen fabrikadaki soruna müdahale ettik. Kazanın mevcut bakımları olmuştu. Arızadan sonra Çaykur'un fabrikanın çalışmaya ara vermemesinden dolayı birkaç gün bu arıza ile çalışmak zorunda kaldı. Ardından fabrika durunca biz de gerekli malzeme ile arızayı giderdik. Mahallelilere de konuyla ilgili bilgi verdik. Şu an fabrika normal bir şekilde çalışıyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyoruz. Şu anda bir sorun kalmadı. Çevreye duyarlı bir şekilde fabrika üretime devam ediyor. Yaklaşık 500 bin TL masraf ederek stokerleri değişerek sorunu ortadan kaldırdık. Biz kesinlikle insanların sağlığını tehdit edecek bir çalışma içinde değiliz. Hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Biz de bu şehirde yaşıyoruz. Çevreyi kirletmeye ne bizim ne de başkasının hakkı yok. Kısa sürede yaşanan arızayı gidererek fabrikayı eskisi gibi sağlıklı çalışır duruma getirdik."

