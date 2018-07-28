Ezilmekten kurtardığı kirpiye su ve yiyecek verdi

Menekşe Şahan, yola çıkan bir kirpiyi araç altında kalmaktan kurtardı. Şahan daha sonra da kirpiyi kendi eliyle besleyip, su verdi. Menekşe Şahan'ın sosyal medya üzerinde paylaştığı görüntüler, ilgi odağı oldu.
FOTOĞRAF
KIRŞEHİR'de Menekşe Şahan, araç altında kalmaktan kurtardığı yavru kirpiye su ve yiyecek verdi. Menekşe Şahan, yola çıkan bir kirpiyi araç altında kalmaktan kurtardı. Şahan daha sonra da kirpiyi kendi eliyle besleyip, su verdi. Menekşe...
28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:50
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