Ezilmekten kurtardığı kirpiye su ve yiyecek verdi

KIRŞEHİR'de Menekşe Şahan, araç altında kalmaktan kurtardığı yavru kirpiye su ve yiyecek verdi.

Menekşe Şahan, yola çıkan bir kirpiyi araç altında kalmaktan kurtardı. Şahan daha sonra da kirpiyi kendi eliyle besleyip, su verdi. Menekşe Şahan'ın sosyal medya üzerinde paylaştığı görüntüler, ilgi odağı oldu.



FOTOĞRAF