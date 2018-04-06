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Eyüpsultan’da şehitler için lokum dağıtıldı

EYÜPSULTAN Belediyesi Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Cuma Namazı sonrası Eyüpsultan Camii Meydanı'nda lokum ikramında bulundu. Meydanı dolduran kalabalık kılınan namazın ardından tüm şehitler için...

Eyüpsultan’da şehitler için lokum dağıtıldı
EYÜPSULTAN Belediyesi Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Cuma Namazı sonrası Eyüpsultan Camii Meydanı'nda lokum ikramında bulundu. Meydanı dolduran kalabalık kılınan namazın ardından tüm şehitler için dua etti.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve tüm şehitler için lokum dağıtıldı. Eyüpsultan Camii Meydanı'nı dolduran vatandaşlar kılınan namazın ardından hep birlikte şehitler için dua etti.

Namaz bitiminde tüm şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların okunduğu programa, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, Eski THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koçyiğit, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve çeşitli STK'lar katıldı.

Edilen duaların ardından Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Kadir Topbaş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın vatandaşlara lokum ikram etti.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

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