İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN Tarihi Merkez (ESTAM) Tanıtım Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, "ESTAM projesinin İstanbul ve Eyüpsultan semtimiz için çok hayırlı ve önemli bir proje olacağına inanıyorum” dedi.

İstanbul'un fethinden sonra sur dışında kurulan ilk yerleşim yeri olma özelliği taşıyan Eyüpsultan, 98 hektarlık alanda yürütülen 67 projeyle, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) kapsamında ihya ediliyor.

İlçemizin tarihi ve kültürel varlıklarını aslına ve medeniyet birikimine uygun şekilde ihya etmek için başlatılan Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM) Projesinin tanıtım programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Ensari Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda Eyüpsultan’daki projeler konuşuldu.

EYÜP SULTAN TARİHİ MERKEZ YÖNETİM PROJESİ

560 yıllık tarihiyle İstanbul’un en eski yerleşim birimlerinden biri olan Eyüpsultan’da dev restorasyon projeleri başladı. Tarihi mirası ihya etmek için 500 milyon TL bütçe ayrıldı. Proje, Eyüpsultan Tarihi Merkez içerisinde bulunan eşsiz eserlerin restorasyonundan, yolların yayalaştırılmasına, yeni otoparklardan, gezi rotalamalarına, metro ve raylı sistem hatlarına kadar çok kapsamlı bir ihya ve gelişim programını içeriyor.

Projenin tüm unsurları tamamlandığında Meydan’ın Haliç’le bağlantısı yeniden kurulacak, karmaşa ve kaos son bulacak, şehrin sosyal ve kültürel gelişimi de kesintisiz devam edecek.

Söz konusu projelerden bazıları ise, ”Mezar Taşı Konservasyon ve Sergileme Alanı, Eyüp Sultan Müzesi Anı Evi, Haliç Deniz ulaşımı ve Eyüp Sultan İskelesi Geliştirme Projesi, Sekbanbaşı Ramazan Ağa Sıbyan Mektebi, Haliç Silueti Aydınlatma Projesi, Eyüp Oyuncakları Çocuk Parkı ve Kukla Tiyatrosu,Tarihi Çeşmeler Projesi, Çömlekçiler Hamamı Projesi ve Restorasyonu, Arpacı Hayrettin Camii Projesi ve Restorasyonu, Piyerloti İdris-i Bitlisi Tepesi Otopark Projesi, Zeynep Hatun Camii Projesi ve Restorasyonu.

“YENİDEN KÖKLERİMİZLE BULUŞMAMIZA VESİLE OLSUN”

Eyüpsultan’ın İstanbul’un en önemli semtlerinden biri olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş,” ESTAM projesinin gerçekten İstanbul için Eyüpsultan semtimiz için çok hayırlı ve önemli bir proje olacağına inanıyorum. Yapılacak çok iş var. Bu projede gündeme getirilen konuların yakinen takip edilerek, en iyi şekilde ve en kısa sürede tamamlanması hepimizin sorumluluğudur. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul için güzel bir semtin ihyasına yeniden bir şekilde inşasına vesile olsun. Yeniden köklerimizle buluşmamıza vesile olsun” diye konuştu.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR PROJE”

Proje hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, “Gerek burada yaşayan sakinlerimiz, gerek dışarıdan gelen misafirlerimizin beklentilerini karşılamak ve tarihimize, medeniyetimize ve kültürümüze sahip çıkmak için bu projeyi başlattık. Yaklaşık 2 buçuk yılda tamamlanan bir proje. 67 tane alt projemiz var. Dünya çapında bir proje. Eyüpsultan 2023 vizyonu olarak adlandırıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde projemizin tamamını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projeler Bittiğinde ise Osmanlı’daki gibi Eyüpsultan’ımızın ışığı yeniden parlayacak ve medeniyetimize, kültürümüze ilham olmaya devam edecek” dedi.

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