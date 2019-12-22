Eyüpsultan'da otomobilde çakmak gazı patladı: 1 çocuk yaralandı
Ali ABLAY/İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN'da park halindeki bir otomobilin içinde sıkışan çakmak gazı patladı. Meydana gelen patlamada çocuklardan 1'i yaralandı. Olay, bugün Eyüpsultan'da bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre,...
Ali ABLAY/İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN'da park halindeki bir otomobilin içinde sıkışan çakmak gazı patladı. Meydana gelen patlamada çocuklardan 1'i yaralandı.
Olay, bugün Eyüpsultan'da bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Ö.F.Y., K.Ö. ile S. adlı 3 çocuk park halindeki otomobilin içerisindeyken sıkışan çakmak gazı patladı. Patlamada Ö.F.Y. adlı çocuk yüzünden ve ellerinden yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Otomobilde küçük çaplı hasar oluştu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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