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Eyüpsultan'da motosikletli jandarma kaza yaptı: 1 şehit
EYÜPSULTAN'da meydana gelen trafik kazasında 1 asker şehit oldu. Kaza saat 12.00 sıralarında Kemerburgaz mevkii İstanbul Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan Eyüpsultan İlçe Jandarma...
GENEL 06.09.2019, 13:22
EYÜPSULTAN'da meydana gelen trafik kazasında 1 asker şehit oldu.
Kaza saat 12.00 sıralarında Kemerburgaz mevkii İstanbul Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik motorize ekiplerinden Uzman çavuş Ali Cenk Yenier yönetimindeki motosiklet, 34 AV 1721 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Uzman çavuş Ali Cenk Yenier ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan yaralı uzman çavuşu ambulansa koyarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yenier hastanede şehit oldu. Kaza sonrası kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza saat 12.00 sıralarında Kemerburgaz mevkii İstanbul Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik motorize ekiplerinden Uzman çavuş Ali Cenk Yenier yönetimindeki motosiklet, 34 AV 1721 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Uzman çavuş Ali Cenk Yenier ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan yaralı uzman çavuşu ambulansa koyarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yenier hastanede şehit oldu. Kaza sonrası kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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