Eyüp'te trafik kazası: 4 yaralı

Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL,() EYÜP'te gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Araç içinde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralı bir kişi ise otomobil içinde şıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Eyüp Merkez Mahallesi, Bahariye Caddesi üzerinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 UH 2067 plakalı araç sürücüsü beraberindeki 3 arkadaşı ile birlikte seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan ve isimleri öğrenileyemen 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken bir kişi ise araçta sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yaralıların yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan kişiye müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen sağlık görevlileri de araç içersinde sıkışan yaralıya ve arkadaşlarına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldığı görüldü. Kaza sonrası, Bahariye Caddesi Eyüp istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelmek isteyen ambulanslar yolun kapalı olmasından dolayı ulaşmakta güçlük çekti.

YARALININ ELİNİ SIMSIKI TUTTU

Kaza sonrası bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım ederken, bazılarının da cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri araç içersinde sıkışan vatandaşı kurtarmaya çalışırken, sağlık görevlileri de yaralıya serum bağladı. Bu sırada bir vatandaşın bir eliyle serumu tuttuğu diğer eliyle de yaralının elini sımsıkı tuttuğu görüldü. Araç içinde sıkışan sürücü yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının elini sımsıkı tutan yardımsever vatandaş ise bir an olsun yanından ayrılmadığı görüldü. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada kaza yapan aracın hız kadranının 90 km hızda takılı kaldığı ve otomobil içindeki alkol şişesi dikkat çekti.



Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak cadde araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)