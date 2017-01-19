EYOF'a 5 bin güvenlik görevlisi

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM’da 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak Avrupa Gençlik Oyanları Kış Festivali’ne (EYOF) 5 bine yakın güvenlik görevlisi, 300 sağlık ekibi ve 150 AFAD personeli görev alacak.

Avrupa Gençlik Oyanları Kış Festivali’ne (EYOF) ev sahipliği yapacak Erzurum’da yapılan çalışmalar koordinasyon kurulunda masaya yatırıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda EYOF’la ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fuat Taşkesenligil, 36 ülkeden 900’e yakın sporcunun Erzurum’a geleceğini bildirdi. 9 ayrı branşta yarışlara sahne olacak EYOF için 12 Şubat saat 19.00’da görkemli bir açılış yapılacağını aktaran Taşkesenligil, "Devlet büyüklerimizin de katılımıyla EYOF’un açılışı Kazım Karabekir Stadyumu’nda görkemli bir şekilde yapılacak. Bir hafta sürecek yarışlar boyunca bizim misafirimiz olan yabancı sporculara esnafımızın da gereken ilgi ve alakayı göstermelerini istiyoruz" dedi.

Festivale katılacak 900’e yakın sporcu için 300 sağlık personelinin görevlendirildiği bilgisini veren Sağlık Müdürü Prof.Dr. Serhat Vançelik, 13 ilden ekiplerin Erzurum’da çalışacağını kaydetti. Yarışmalar süresince Sağlık Bakanlığı’nın 5 kayaklı ekip takviyesi yaptığını belirten Vançelik, 2011 deneyimiyle beraber EYOF’ta başarılı sağlık hizmeti sunacaklarını aktardı.

AFAD olarak 150 personelle EYOF süresince görevde olacaklarını belirten İl Müdürü Selahattin Karslı ise 30 kişilik ekibin kayak pistlerinde olası çığ tehlikesine karşı tedbir alacağı bilgisini verdi. Karslı, pistleri yarışma süresince kontrol edeceklerini aktardı.

Erzurum’un ev sahipliğini yapacağı EYOF’un tanıtım için önemli bir fırsat olduğunu belirten Vali Seyfettin Azizoğlu da şunları söyledi:

"Erzurum Avrupa ülkelerinden çok sayıda sporcu ve spor adımını misafir edecek. Başta spor müdürlerimiz ve kurum amirlerimiz olmak üzere misafirlerimizi rahat ettirmek için çok büyük gayret sarfediyorlar. Hepsi gönüllülük esasıra göre çalışıyor, ben şahidim. Hepsine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 11-18 Şubat’ta festival için Erzurum’a gelenler güzel hatıralarla ülkelerine gidecekler. Bu Erzurum’un tanıtı için önemli bir fırsat. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum."

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