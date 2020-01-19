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Eynal Kaplıcaları'na sömestir ilgisi

GENEL 19.01.2020, 08:56
Eynal Kaplıcaları'na sömestir ilgisi
KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki şifalı sularıyla ünlü Eynal Kaplıcaları, okulların tatile girmesinin ardından tatilcilerin akınına uğradı.
Yılbaşında doluluk oranıyla tavan yapan Simav Eynal Kaplıcaları İşletmesi'nde, yarı yıl tatilinde de talep patlaması yaşandı. Sömestir tatili nedeniyle 800 yataklı Eynal Kaplıcaları'nda rezervasyonların günler öncesinden yapıldığını dile getiren İşletme Müdürü Mehmet Parlak, ilçenin kaplıca turizminde son yıllarda yaptığı ataklarla ülkede çekim merkezi haline dönüştüğünü söyledi. Simav'ın Eynal Kaplıcası'yla markalaştığına vurgu yapan Parlak, "Simav denilince ilk akla şifalı sularıyla, 14 çeşit hastalığa iyi gelen Eynal Kaplıcaları geliyor. Biz, içerdiği mineraller bakımından dünyanın en kaliteli kaplıca suyuna sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Müşterilerimize kaliteli sağlık hizmetini emsallerimize göre çok daha ucuza sunduğumuz için de tercih edildiğimizi biliyoruz. Üstelik kaplıcamızın bulunduğu alan tam bir doğa harikası. Şifa ve tatili bir arada yakalamak isteyenler kaplıcamızı yaz kış demeden dolduruyor. Türkiye'nin dört bir yanından uzun yol kat ederek gelen müşterilerimizi yerimiz yok diyerek geri döndürmek bizi çok üzüyor. Mağdur olmamaları için gelmeden önce işletmemizi aramalarını istiyoruz" diye konuştu.
Parlak, Eynal Kaplıcalarındaki dayalı döşeli 188 apart tarzı motellerde bir ailenin günlüğü 80 ile 120 TL arasında rahatça konaklama imkanı bulduğunu söyledi. Parlak, bu yıl ki sömestir tatili için yer ayıran müşterileri arasında İzmir, İstanbul ve Uşaklıların başta geldiğini, bunu sırasıyla Bursa ve Konyalı müşterilerinin takip ettiğini dile getirdi.
TATİLCİLER MEMNUN
Eynal Kaplıcaları'nda tatil yapan Nihat Çizmeci (61), "İzmirliyim. Yaklaşık 15 yıldan bu yana sömestir tatillerimizi burada değerlendiriyoruz. Simav'dan da Eynal Kaplıcası'ndan da memnunuz. Sıcak suyu mükemmel. Hem tatil yapıyoruz, hem de şifa buluyoruz" dedi.
Bir başka tatilci Salih Türkoğlu ise (43), "Ben sömestir tatilini geçirmek için Bursa'dan geliyorum. Çocuklarım ve eşim de yanımda. Simav'dan ve Eynal Kaplıcaları'ndan çok memnunuz. Tatilimi uzattım. Bir hafta daha kalmak istiyorum" diye konuştu.

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