Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (4)
TARKAN'DAN, EYMEN CİNAYETİNE TEPKİ İzmir'in Buca ilçesinde, şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürüldüğü anlaşılan Eymen Sadık...
TARKAN'DAN, EYMEN CİNAYETİNE TEPKİ
İzmir'in Buca ilçesinde, şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürüldüğü anlaşılan Eymen Sadık Durak (5) cinayetiyle ilgili ünlü şarkıcı Tarkan'da isyan etti. Sosyal medya hesabından Eymen'in fotoğrafını paylaşan Tarkan, altına da 'Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım. Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de 'hukuk, adalet' diye haykıralım. Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım. Katiller hak ettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları, kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar' yazdı. Tarkan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
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