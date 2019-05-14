Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 8 gün önce kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları, verilen 1 günlük aranın ardından yeniden başladı. Geçen yıl, Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürüldükten sonra bir elektrik direğinin dibine gömülen Eylül Yağlıkara'nın (8) cansız bedenini bulan ceset arama köpeği 'Abrek' de arama çalışmalarında kullanılıyor.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de 2 gün baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı. Bölgenin tamamını tarayan ekipler, önceki gün akşam arama çalışmalarına ara verdi.

KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ 'ABREK' DEVREDE

Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları, 1 günlük aranın ardından bu sabah yeniden başladı. AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda kadavra köpeği 'Abrek' de Ecrin'den bir iz arıyor. Abrek, Haziran 2018’de yaz tatili için ailesiyle birlikte geldiği memleketi Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmalarına katılmıştı. Ayberk'in tepki verdiği elektrik direğinin bulunduğu noktada yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 1 metre derinlikte Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulunmuştu.

10 YILLIK CESET PARÇASINI BİLE BULABİLİYOR

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde 6 aylık bir eğitim gören, Samsun AFAD'da, Ağustos 2017'den beri göre yapan Belçika çoban köpeği 'Abrek'in isminin Çerkezce olduğu ve Türkçe'de 'yiğit savaşçı' anlamına geldiği belirtildi. 'Abrek', toprak altında, balçıkta, beton veya kireç içinde, yanmış ve gizlenmiş bütün ceset ve parçalarını, kemik ve kanı bulabiliyor. Abrek'in, 10 yıllık bir cesetten bile geriye kalanları bulabilme özelliğine sahip olduğu bildirildi.

KAÇIRILMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİYOR

Bu arada Ecrin Kurnaz'ın kaçırılma ihtimali üzerine de soruşturma çok yönlü genişletildi. Jandarma ve polis ekipleri soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük ilk eşi ile evlendiği ortaya çıktı. Ecrin 4 aylıkken ilk eşi kalp krizinden hayatını kaybeden Sevcan Kurnaz'ın, bu kez ölen eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği belirtildi. Tüm bu ayrıntılar üzerinden yürütülen soruşturmada aile üyelerinin cep telefon kayıtları geriye dönük incelemeye alındı.



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