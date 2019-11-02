Eylem Gülçin Kanık cinayetinde, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce öldürüldükten sonra cesedinin büyük bir bölümü yakılarak makilik alana atılan Eylem Gülçin Kanık (37) cinayetiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet, 1'isi ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanık ise beraat etti.

Olay, 7 Ekim 2017 tarihinde Didim ilçesi Çamlık Mahallesi, Manastır Koyu mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda ceset gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış çıplak kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik çıkmayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son dönemde ilçede yapılan kayıp başvurularını tarayan, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cesedin Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan Erhan Doğru, Serdal Çöl ile A.K., M.K. (43) ve oğulları Gökhan Künç (19) ile Y.K. (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLDÜRENLERLE ANLAŞMIŞ

Butik işlettiği belirlenen Eylem Gülçin Kanık'ın, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulduğu, konuyla ilgili dava açıldığı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı saptandı. Yakalama kararı çıkarılan Kanık'ın hapse girmemek için Türkiye'den kaçmak amacıyla yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen şüphelilerle anlaştığı belirlendi. Kanık'ın para karşılığı anlaştığı bu kişilerce boğulduğu, ardından tanınmaması için makilik alanda cesedinin ateşe verildiği tespit edildi.

ÜÇ SANIK CEZA ALDI, 3 SANIK BERAAT ETTİ

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si ise tutuksuz olmak üzere 6 sanık ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, hakkında kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla cezası bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek için Erhan Doğru ile irtibata geçtiği, görüştüğü sanıklardan Serdal Çöl'ün de kadına faklı isimle sahte kimlik kartı çıkarttığı belirtildi. Şüphelilerin kadının evine girip boğarak cinayeti işledikleri, cesedi yakarak yok etmeye çalıştıkları ifade edildi. Duruşmada suçsuz olduklarını belirten sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Sanık ve avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erhan Doğru ve Serdal Çöl'e 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve hırsızlık suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Suçu işlediği tarihte yaşı küçük olmasından dolayı Gökhan Künç'ü 18 yıl hapse mahkum eden heyet, sanıklar A.K, Y.K ve M.K.'nin ise beraatına karar verip duruşmayı bitirdi.



