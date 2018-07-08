'Evliyaları Anma Haftası'nda etli pilav izdihamı

KAYSERİ, () - KAYSERİ’de Melikgazi Belediyesi tarafından 'Evliyaları Anma Haftası' kapsamında düzenlenen 642'nci 'Mimarsinan Evliyalar Günü' etkinliği kapsamında dağıtılan etli pilavdan almak isteyenler izdihama neden oldu.

Melikgazi Belediyesi 'Evliyaları Anma' haftası kapsamında Mimarsinan Evliya Mevki'ndeki mesire alanında 642'nci Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe kaymakamı ErkayaYırık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların edildiği anma etkinliğinde 3 ton et, 3 ton bulgur, 500 kilo salça kullanılarak 50 kazanda pişirilen etli pilav dağıtıldı. Pilavdan almak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kovalar ile etli pilavdan almak istedi. İzdiham nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı, ezilenler oldu. 50 bin kişilik pilav yarım saatte tükendi.

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