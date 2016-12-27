Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Evlilik teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti

Ediz VERDİOĞLU AYDIN, () - AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya göre evlenmek teklifini geri çeviren kendisi gibi zabıt katibi 29 yaşındaki Kübra E.'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu ihbarında...

Evlilik teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti

Ediz VERDİOĞLU AYDIN, () - AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya göre evlenmek teklifini geri çeviren kendisi gibi zabıt katibi 29 yaşındaki Kübra E.'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu ihbarında bulundu.
Germencik Adliyesi'ndeki bu ilginç olay iddiaya göre şöyle gelişti.
Germencik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan zabıt katibi Erdoğan K. yaklaşık 1.5 yıldır konuştuğu kendisi gibi zabıt katibi Kübra E.'ye geçen hafta evlenme teklifinde bulundu. Kübra E., evlenme teklifine olumsuz yanıt verdi.
Teklifinin reddedilmesine sinirlenen Erdoğan K., hem evlenme teklifini reddeden Kübra E. hem de bunda sorumluluğu olduğuna inandığı onun arkadaşı M.S.'nin FETÖ/PDY üyesi olduklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu ihbar üzerine Kübra E. ve M.S.'nin önümüzdeki günlerde savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Bu arada M.S.'nin daha önce Erdoğan K.'nin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu söyleyen Kübra E., kendisinin de tanık olarak ifade verdiğini söyledi. Kübra E., Erdoğan K. ile bir süre arkadaşlık yaptığını ve bunun herkes tarafından bilindiğini belirterek, "Kendisinden ayrılmamdan sonra bana ve arkadaşım M.S.'ye iftira ve tehditlerde bulunmaya başladı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
Bu arada M.S.'nin hakkında ortaya atılan bu iddia nedeniyle iki kez rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55