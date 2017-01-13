Evli çifte uyuşturucu gözaltısı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde yaşayan M.Ö. (51) ile R.Ö. (49) çifti, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evlerinde esrar, metamfetamin ve kokain bulunan çiftten koca M.Ö. tutuklandı, eşi R.Ö. ise serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü, Alaşehir'in Yeni Mahalle Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Mahalle sakinlerinden M.Ö.'nün evinde arama yapan ekipler, 460 gram metamfetamin, 51 gram kokain, 7 parça halinde 2 kilo 600 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7.65 milimetre çapında 8 fişek ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö. ve eşi R.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ile ticareti yapmak' suçundan dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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