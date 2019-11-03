Evlerinin yanışını üzüntüyle izlediler
BOLU'da, baba ve 2 oğlu olmak üzere, 3 ailenin yaşadığı birbirine bitişik haldeki 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan aileler, evden kurtarabildikleri eşyalarıyla boş bir araziye oturup yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle...
BOLU'da, baba ve 2 oğlu olmak üzere, 3 ailenin yaşadığı birbirine bitişik haldeki 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan aileler, evden kurtarabildikleri eşyalarıyla boş bir araziye oturup yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Bahçeköy Köyü'nde meydana geldi. Selahattin Yaman'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan oğullarının aileleriyle yaşadığı 2 eve daha sıçradı. Yangını fark eden aile bireyleri, durumu itfaiyeye haber verip, evdeki eşyalarını alıp dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Evler kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan aileler, yanlarında bulunan televizyon, yatak yorgan gibi eşyalarıyla yangının söndürme çalışmalarını üzüntü içinde izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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