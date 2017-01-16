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Evlerine, kar içine açtıkları tünelden giriyorlar

KONYA'nın Hadim İlçesi'nde kar kalınlığının 3 metreyi aşmasıyla yollar kapandı. Bazı kişiler, evlerine kar içinde açtıkları tünelden girip çıkıyor. Konya il merkezine 128 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın doğu kısmında...

Evlerine, kar içine açtıkları tünelden giriyorlar
KONYA'nın Hadim İlçesi'nde kar kalınlığının 3 metreyi aşmasıyla yollar kapandı. Bazı kişiler, evlerine kar içinde açtıkları tünelden girip çıkıyor.
Konya il merkezine 128 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın doğu kısmında Taşeli Platosu'nun tepeleri arasındaki dar vadiler üzerinde kurulu Hadim İlçesi'nde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aştı. Yoğun kar nedeniylede yaklaşık 13 bin nüfusa sahip ilçede günlük hayat durma noktasına geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hadim Belediyesi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak çalışmasını sürdürüyor. Ancak kar bazı evleri kaplamış durumda. Bu nedenle de bazı kişiler, kardan kapanan evlerine açtıkları tünelden girip çıkıyor. Bazıları da evlerine çatıdan girmek zorunda kalıyor. Evleri ve balkonları karla kaplı olanlardan bazıları da karın üstünde çay keyfi yaparak, kışın güzelliğinin tadını çıkarıyor.

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