Evlerin üzerine düşen kaya parçaları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yağışlardan sonra, mahallenin yüksek kesiminde bulunan kayalıklardan koparak evlerin üzerine düşen parçalar halkı tedirgin ediyor. Düşen kaya parçaları nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü ve canlarının tehlikede olduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak'ın üst bölümündeki kayalıklardan parçalar yağışlardan sonra koparak alt kesimdeki evlerin üzerine düşüyor. Düşen kaya parçaları nedeniyle sokaktaki bir evin duvarı yıkıldı, çok sayıda evde de çatlaklar oluştu. Büyük tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Sürmeli Çiftçi, "Burada yağmurdan sonra kayalar düşmeye başladı. Tehlike altındayız. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Yandaki evin duvarı yıkıldı. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Önlem alınması için birinin ölmesi mi gerekiyor? İstanbul'da yıkılan binayı gördük. Burada korku içinde yaşıyoruz" dedi.

Evinin duvarı yıkılan Binali Bahar ise içeri giremediklerini belirterek, "20 gün önce burada kayalar yamaçtan aşağı düşmeye başladı. Yetkililere haber verdik ama bir sonuç çıkmadı. Malzeme boşaldıkça evlerde hasar oluşmaya başladı. Benim evimin duvarı yıkıldı. Hem yukarıdaki hem de aşağıda bulunanlar için tehlike oluşturuyor. Evimize giremez olduk. Buna bir çözüm bulunsun. Benim annem hasta, sağda solda kalıyor. Benim burası tapulu evim. İstanbul'daki gibi çöküp ölmemiz mi lazım" diye konuştu.



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