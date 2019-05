Evleri zarar gören köylülerin ayı nöbeti

ERZİNCAN merkeze bağlı Ağılözü köyündeki 8 eve ayılar yiyecek bulmak için zarar verince, köylüler ateş yakıp, kazma ve küreklerle 24 saat sırayla nöbet tutmaya başladı.

Aç kaldıkları için yiyecek arayan ayılar, kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü köyüne inip, kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri 8 eve zarar verdi. Bahar ayları ile birlikte köylerine dönenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Özellikle arıcılık yapanların evlerine giren ayıların talanıyla ilgili jandarma ekipleri hasar tespit çalışması yaparak tutanak tuttu. 150 haneli köye dadanan ayılara karşı köylüler ellerinde kazma ve küreklerle ateş başında nöbet tutmaya başladı. Gece geç saatlere kadar nöbet tutan köylüler yetkililerden çare bulunmasını istedi.

Köyde yıllardır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Murat Can(47), kışın boş kalan köylerine yazın tarla bahçe işlerini görmek için geldiklerini belirterek, "Birkaç gün önce köye geldiğimizde evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayılar kapı, pencereleri kırmış içeri kadar girip yiyecek aramış. Her tarafı dağıtmışlar. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Ayılardan çok korkar hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız var ahırda. Onlara da saldırı olabilir. Geceleri yanımıza kazma, kürek almadan dışarı çıkamıyoruz. Silahımız bile yok" diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde bir anda bir ayı ile karşılaştığını ifade eden Şahin Can (51) ise "Az ileriden geliyordum. Köpekler havlamaya başladı. Bir anda karşıma boz bir ayı köyün içerisinde karşıma çıktı. Çok korktum. Elimdeki feneri gözüne doğru tutunca beni fark edip kaçtı" dedi.



FOTOĞRAFLI