Evleri yandı, sadece saksıdaki çiçekler alevlerden etkilenmedi

İSTANBUL Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi’nde çıkan yangında Sümer Ailesi'nin oturduğu ev tamamen yandı.

Yangın bugün saat 08.30 sıralarında Çağdaş Sokak’taki 9 numaralı evde meydana geldi. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiyeye haber verilirken, tekstil işçisi, 5 çocuk babası Ali Osman Sümer ev sakinlerinin ve komşularının hortumlarla alevleri söndürme çalışmaları yetersiz kaldı. Sabah trafiğinin yoğun olması nedeniyle itfaiye kısa sürede ulaşamazken, evdeki bütün eşyalar ve ahşap olan bazı odaların tavanı tamamen yandı. Gelen ekipler alevleri söndürürken hasar tespit çalışmaları ve yangının çıkış nedeninin aranmasına başlandı.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, aileyi ziyaret ederek ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletirken, evde bulunan saksıdaki çiceklerin alevlerden etkilenmediğini görünce şaşırdı. Başkan Toprak Benli, "Afetin felakete dönüşmemesi için belediyemizin ilgili müdürlükleri ile beraber, enkaz kaldırma ve enkaz kaldırma ve yenileme çalışması konusunda el ele vererek, eşyaları tamamen kullanılmaz hale gelen ailemizin yanında olacağız" dedi.



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